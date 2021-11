Thomas, qui s'est cassé le poignet sur un dégagement d'Anthony Lopes lors de Lyon-Lens : "J'ai mal interprété la vitesse"

Samedi soir, Thomas passait un agréable moment dans la tribune Est du Groupama Stadium devant Lyon-Lens. Enfin ça, c'était avant la 94e minute et un dernier dégagement d'Anthony Lopes qui a été fatal à son poignet. Sa copine lui doit une fière chandelle (littéralement), lui a passé un week-end compliqué. Il raconte.

"Je ne sais pas si c'était un coup de vent ou l'effet, mais sur les vingt derniers mètres, la balle est retombée très vite vers ma copine et moi."

Dans les dernières secondes, on voit qu'il y a une grosse pression sur le but lyonnais. Lopes capte le ballon à la dernière minute, et il tire une grosse chandelle. Est-ce qu'il voulait dégager le plus loin possible ? Je ne sais pas. Mais le ballon part dans les gradins, directement sur moi. On peut voir sur le replay de Canal que la balle tombe bien sur quelqu'un et rebondit quelque part. J'étais en tribune Est, quatrième rang, donc vraiment "sur le gazon". On attendait le coup de sifflet final, tout le monde était debout, et la balle est arrivée.Il a tiré sur sa droite, un peu de l'extérieur du pied, ce qui a fait que la balle était dévissée. Je me rappelle avoir les yeux rivés sur la balle, je pensais qu'elle allait monter dans les gradins juste au-dessus. Je ne sais pas si c'était un coup de vent ou l'effet, mais sur les vingt derniers mètres, elle est retombée très vite vers ma copine et moi. C'est pour ça que je ne m'attendais pas à capter la balle ; à la dernière seconde, j'ai voulu mettre ma main pour protéger ma copine, et le ballon est tombé littéralement sur nous. Je ne suis pas allé la chercher deux rangs derrière, j'ai juste mis la main.J'ai eu moins d'une seconde pour réagir. Je n'ai pas vraiment réfléchi. J'ai mal interprété la vitesse, j'ai dû mettre un peu de force, je l'ai mal prise et ça explique que ça m'a directement brisé le poignet. Il a tapé super haut, et avec la vitesse... Honnêtement, je n'ai pas calculé la pression et la force du ballon. Je n'ai pas tout le temps un ballon gonflé comme en Ligue 1 entre les mains,