Thomas Müller, le roi de la renaissance

Alors qu'il semblait sur le déclin après sa mise au ban par Niko Kova? en début de saison, Thomas Müller renaît depuis le départ du Croate début novembre. Repositionné en soutien de Robert Lewandowski par Hans-Dieter Flick, le joueur du Bayern réalise même une des meilleures saisons de sa carrière. Idéal pour prendre sa revanche sur Chelsea, près de huit ans après la désillusion vécue en finale de C1.

ChelseaBayern Munich le 25/02/2020 à 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

Allianz Arena, 19 mai 2012, 87minute. Finale de Ligue des champions. Daniel Van Buyten remplace Thomas Müller, pourtant buteur quatre minutes plus tôt. Mais dans la foulée, alors que l'attaquant allemand n'a pas encore eu le temps d'enfiler son ciré, Chelsea et Didier Drogba égalisent sur leur unique corner de la rencontre. Ce but rebat les cartes de cette finale et met à sac les plans de Jupp Heynckes. La suite, tout le monde la connaît. Le Bayern va perdre ce match au terme d'une séance de tirs au but que les Allemands avaient pourtant parfaitement commencée. Ce scénario cruel ne laisse pas de marbre Müller, encore plus inconsolable quelques semaines plus tard quand il est remplaçant lors de la demi-finale de l'Euro 2012 perdue face à l'Italie. Mais l'homme sans muscles n'est pas du genre à se laisser abattre. Et près de huit ans après cette déception, le voilà prêt à prendre sa revanche Lire la suite de l'article sur SoFoot.com