Thomas Müller, l'homme sans âge

À 30 piges, Thomas Muller termine la décennie exactement comme il l'avait commencée : avec son éternelle gueule de post adolescent, son physique de joueur de World of Warcraft et ses célébrations de buts sorties tout droit des années 1970. Mais aussi et surtout avec son QI footballistique, au côté duquel n'importe quel joueur passerait pour un attardé congénital. La marque d'un type vieux avant l'heure et sur lequel le temps semble n'avoir aucune prise.



La beauté de l'étrange

L'ogre bavarois dévore un tout petit Barça

n'est ni le film le plus connu, ni le plus réussi de Francis Ford Coppola. Dans ce long métrage de 2007, le réalisateur d'et dudéroule l'histoire d'un vieux professeur de linguistique, frappé par la foudre et qui perd miraculeusement 50 piges, pour retrouver le physique fringuant de ses vingt ans. Vingt ans, c'est l'âge où Thomas Muller explosait à la face du monde, lors du Mondial sud-africain, en plantant cinq pions avec la, s'affirmant comme le meilleur buteur de la compétition. Dix ans plus tard, rien n'a changé, ou si peu : Thomas Muller joue toujours au Bayern, reste un cadre de l'équipe d'Allemagne et continue de cartonner dans les moments qui comptent. Ce vendredi face au Barca, c'est même lui qui a lancé l'équarrissage en règle des, ou ouvrant le score, d'une frappe du gauche vicelarde. Avec exactement le même rôle que lors de l'humiliation du Brésil en 2014.Un pion qui résume tout le joueur qu'est Thomas Müller, aussi bien dans la construction que dans la finition des actions. Son une-deux avec Lewandowski est d'abord la marque d'un joueur de classe, cérébral, dont l'intelligence collective n'a peut-être pas d'équivalent depuis de nombreuses années. Sa frappe enchaînée, taupée, bizarrement frappée mais diaboliquement efficace, épouse elle le style si particulier, presque baroque, de l'attaquant bavarois. De fait, douze ans après ses débuts en professionnel, Thomas Müller continue d'être un joueur parfaitement à part. Capable de conjuguer l'étrange et le génial, le beau et le moche, l'ancien et le nouveau.Polyvalent comme se le doivent de l'être la plupart des joueurs dans le football moderne, l'Allemand peut dépanner sur une