Thomas Meunier, sourire jaune après son départ du PSG

Thomas Meunier aurait manqué de respect au Paris Saint-Germain. Sa faute ? S'être engagé au Borussia Dortmund avant la confrontation de Ligue des Champions entre les deux clubs, et le révéler aujourd'hui comme si de rien n'était. Sauf que le Belge n'a fait que répondre honnêtement à une question, et que ce genre d'accord pour un transfert signé avant l'heure est monnaie courante dans le football.

Meunier tacle Leonardo

Draguer son nouveau club, un classique

Dans sa tête, il envisageait certainement un départ plus réussi. Lorsqu'elle est souhaitée par les deux parties et que l'amour s'est envolé au fil des années, une rupture peut en effet se matérialiser dans le calme et la paix. Mais la pandémie de coronavirus est passée par là, la saison n'a pu s'achever décemment et des disputes ont plus ou moins éclaté. Alors, une fois son transfert pour le Borussia Dortmund officialisé, Thomas Meunier a repris ses habitudes : parler cash, ne pas faire dans le mystère et en profiter pour s'adapter à son nouvel environnement. Il est en effet parfois plus facile de se faire accepter par sa nouvelle compagne en se bagarrant, gentiment et sous ses yeux, avec son ex. Cette dernière, qui s'appelle Paris Saint-Germain, a donc d'abord vu le Belge s'accrocher avec Leonardo.Puis est venu le temps des yeux doux envers le club allemand, bien plus qu'un crachat sur le club français. Ce jeudi, lors d'une journée médias organisée par son employeur, le latéral a tenté de charmer ceux qui viennent de l'accueillir en révélant qu'il s'était engagé en faveur du BVB avant même le huitième de finale de Ligue des Champions disputé au Signal Iduna Park où il s'était rendu avec ses potes de la capitale : ""Wow, je serai ici l'année prochaine !" "D'emblée, certains fans parisiens se sont offusqués. Pour les plus paranos, la signature précoce de Meunier à Dortmund expliquerait même sa mauvaise prestation en C1 face à ses futurs partenaires et son carton jaune qui l'a privé de retour. Le fait même de prononcer ces mots, peinard devant les journalistes, serait