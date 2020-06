Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thomas Meunier rejoint le Borussia Dortmund Reuters • 25/06/2020 à 17:20









Thomas Meunier rejoint le Borussia Dortmund par Matthieu Cointe (iDalgo) Thomas Meunier va quitter le Paris Saint Germain. L'international belge (40 sélections) s'est officiellement engagé à Dortmund ce jeudi. En fin de contrat avec Paris, Meunier rejoint la Bundesliga pour une durée de 4 ans. Arrivé au club de la capital à l'été 2016, le latéral a disputé 128 rencontres et inscrit 13 buts sous les couleurs du PSG. Il portera le numéro 24 au Borussia et devrait pallier le potentiel transfert d'Achraf Hakimi. Conséquence de cette transaction, Thomas Meunier ne participera pas au "Final 8" de la Ligue des Champions avec Paris au mois d'août. Ce mercato estival s'annonce mouvementé pour le Paris Saint Germain, avec les départs programmés de Thiago Silva et Edinson Cavani.

