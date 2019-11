Thomas Lombard, l'homme qui doit relever le Stade Français

Les micros ne l'ont jamais effrayé. Au contraire. La voix posée, le propos ordonné, Thomas Lombard a toujours su exprimer ses pensées de façon claire. « C'est comme ça qu'on l'a repéré, souligne Eric Bayle, commentateur et directeur du rugby sur Canal +. Alors qu'il était encore joueur, ses analyses étaient parfaites à la fin des matchs. On l'a embauché et il est devenu le consultant numéro 1 pendant huit ans. »Lundi soir, dans une salle du stade Jean-Bouin (porte d'Auteuil), l'ancien trois-quarts international de 44 ans a saisi un micro et il a parlé, longuement, distinctement. Mais, cette fois, ce n'était pas pour expliquer les subtilités liées aux soubresauts du ballon ovale. Les mots n'étaient pas destinés aux abonnés de la chaîne cryptée, mais à ceux du Stade Français.Devant deux cents supporteurs parisiens, le nouveau directeur général du club actuellement lanterne rouge du Top 14, qui prenait ses fonctions le jour même, a tenté de renouer le fil tissé par Max Guazzini au milieu des années 1990. Et selon les uns et les autres, il a plutôt convaincu lors de cette prise de contact, se montrant déterminé à rapprocher les joueurs de leur public. « Notre étincelle et notre base de travail, c'est le passé », a-t-il asséné.«Il est armé pour son nouveau poste»Un passé qu'il a connu de près. Fils unique de parents psy (NDLR : il est père de trois enfants aujourd'hui), dont la jeunesse policée du côté de Versailles l'a d'abord conduit au Racing, puis à passer un bac philo en section sport-études du lycée Lakanal de Sceaux, le jeune homme a découvert la lumière puis les paillettes en paraphant un parchemin tendu par Max Guazzini sur le capot d'une voiture un jour de 1997. Son premier contrat au Stade Français.Trois-quarts centre au physique avantageux (1,88 m), il décroche quatre titres durant ses sept années parisiennes et se retrouve appelé douze fois en équipe de France entre ...