Thomas Grunberg : « Quoi qu'il arrive, il me faut ma salade quotidienne, c'est ma drogue »

Consultant et chef de projet en gastronomie, Thomas Grunberg a travaillé dans la restauration avant de se lancer dans l'événementiel culinaire : du festival Omnivore à We Love Green, il met l'éthique écologique et gourmande au centre de la scène.

« La salade, c'est dans mon ADN. Je suis né et j'ai grandi à Aix-en-Provence et, toute mon enfance, il n'y a pas eu un repas familial sans un grand bol de salade verte au milieu de la table. C'était chez nous un élément essentiel du dîner : une belle salade - feuille de chêne, batavia ou romaine, par exemple - avec une vinaigrette bien relevée : ail, vinaigre de vin rouge, huile d'olive, sel, poivre, et basta. On fouettait la sauce dans le fond du saladier, on posait la salade par-dessus et on attendait la dernière minute pour tout remuer.

Mon père avait ce geste faussement altruiste où il mélangeait puis servait tout le monde avant lui, pour se garder le plus de feuilles à la fin. On pouvait en manger des plâtrées, et on se battait pour saucer les dernières gouttes de vinaigrette au fond du plat. Certains mangent la salade en entrée ou entre deux plats, mais nous, c'était à la fin du repas, souvent en guise de dessert. C'était une purge, un rince-gosier, et j'ai toujours adoré ça.

« Ma mère était médecin, elle rentrait souvent tard le soir et, très jeune, j'ai commencé à préparer le dîner. »

Gamin, j'étais le cancre du fond de la classe, et c'est un peu par hasard, ou plutôt par chance, que je suis arrivé dans le milieu de la restauration. Enfin, ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard : ma mère était médecin, elle rentrait souvent tard le soir et, très jeune, j'ai commencé à préparer le dîner. Mais je n'aurais jamais pensé travailler dans le secteur. Quand j'ai (miraculeusement) obtenu mon bac, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire.

