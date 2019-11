Thomas Cook France vendu à la découpe à 11 repreneurs, la moitié des 685 salariés repris

Le tribunal de commerce de Nanterre a désigné 11 repreneurs pour Thomas Cook France. Ils reprendront 149 agences de voyages sur les 174 concernées par le redressement judiciaire, ainsi que la moitié des 685 salariés, selon un communiqué diffusé par le voyagiste jeudi.Un total de 18 offres, toutes partielles, avaient été déposées concernant la filiale française du géant britannique Thomas Cook, qui a fait faillite fin septembre.Le principal repreneur est un consortium regroupant six entreprises - Havas Voyages (groupe Marietton), Salaün Holidays, Karavel-Promovacances, Le Vacon, Sainte-Claire et Esprit de Voyage - qui vont récupérer ensemble 141 points de vente de la filiale française du géant britannique Thomas Cook, lequel a fait faillite en septembre. Les huit agences restantes seront récupérées par d'autres entreprises.347 postes reprisLes filiales nordiques et du Royaume-Uni avaient déjà trouvé des repreneurs. La marque, de son côté, avait été rachetée par le géant chinois Fosun, qui possède déjà le Club Med.Thomas Cook emploie actuellement 685 salariés en CDI et détient 174 agences de voyages en propre - sans compter 247 autres points de vente franchisés qui n'étaient pas concernés par la procédure de redressement judiciaire enclenchée en octobre.« Afin de sauver et pérenniser un maximum d'emplois, le tribunal a jugé en faveur de la reprise par divers repreneurs de 149 agences, et d'une partie de l'activité groupes pour 25 collaborateurs, soit un total de 347 postes repris », a indiqué le voyagiste dans un communiqué.« Malgré tous les efforts entrepris par les administrateurs judiciaires et le management, 25 agences et l'essentiel des collaborateurs rattachés au siège ne sont pas repris. Au total, ce sont 347 collaborateurs qui sont repris », détaille Thomas Cook France.Karavel/Promovacances reprend une quinzaine d'agencesIl précise qu'« un dernier comité central d'entreprise (CCE) avec les ...