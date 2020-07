Thomas Bach à Paris pour discuter de l'impact du Covid-19 sur les JO de 2024

Le patron du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, est en visite mercredi et jeudi à Paris pour plusieurs rencontres au sujet de l'impact du Covid-19 sur les Jeux olympiques de 2024 et leur budget, notamment à l'Elysée avec le président Emmanuel Macron.

Une rencontre est prévue mercredi à 15h à l'Elysée entre Thomas Bach, Emmanuel Macron et le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojo) de Paris-2024, Tony Estanguet, a indiqué à l'AFP une source proche de la présidence de la République française.

Le patron du CIO doit aussi rencontrer les élus, parmi lesquels la maire de Paris Anne Hidalgo, récemment réélue pour un second mandat.

L'impact de la crise sanitaire sur l'économie mondiale et le report des JO de Tokyo à l'été 2021 changent la donne pour les organisateurs des JO de Paris-2024, qui cherchent des pistes d'économies en prévisions d'éventuels surcoûts et de recettes plus modestes, notamment en termes de sponsoring.

Le budget total du Cojo jusqu'en 2024 s'élève à ce stade à 3,8 milliards d'euros, destinés à l'organisation des JO, notamment pour les célébrations et les sites de compétitions provisoires. Pour y arriver, le Cojo compte sur 1 à 1,2 milliard d'euros en recettes de sponsors, 1 milliard environ en billetterie et 1,4 milliard correspondant à la contribution du CIO.

S'y ajoutent 3,1 milliards d'investissements (en euros 2016), dont 1,5 de l'Etat et des collectivités, dans les équipements pérennes, notamment le village olympique et le village des médias, transformés après les JO en quartiers de logements, et le centre aquatique olympique, tous construits en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris.

Les budgets des JO ont fréquemment flambé lors des dernières éditions, causant des polémiques sur leur coût.

Pour Paris-2024, l'équation s'est notamment compliquée dans la zone du Bourget, où doivent se tenir les épreuves de tir et de volley-ball, et où doivent être construits le village et le centre des médias, mais où les lignes 16 et 17 du futur Grand Paris Express n'arriveront pas à temps, ce qui posera un problème de transports. Cette zone a déjà été amputée des épreuves de badminton lors d'une précédente revue budgétaire, en 2018.

"Il est hors de question qu'on sacrifie l'héritage (des Jeux) pour la Seine-Saint-Denis", a prévenu la semaine dernière le président de son Conseil départemental, Stéphane Troussel (Parti socialiste).