Thilo Kherer, c'est l'heure

Recruté pour sa polyvalence en 2018, baladé entre la droite et l'axe de la défense parisienne depuis, Thilo Kehrer a pour la première fois de sa carrière l'opportunité de se fixer à un poste. Débarrassé de Thomas Meunier, plus expérimenté que Colin Dagba et adoubé par Thomas Tuchel, l'international allemand a aujourd'hui un boulevard pour s'imposer comme le nouveau latéral droit du PSG.

Horizon éclairci

Meunier

L'heureux événement est intervenu le 15 mars. Signe des temps, il n'a pas tardé à être rendu public sur les réseaux sociaux, Thilo Kehrer annonçant via un post Instagram sa signature au FC Papa, deux jours seulement avant la mise en place du confinement. Timing parfait : le défenseur du Paris Saint-Germain a ainsi eu 55 jours pour s'accommoder de ce nouveau rôle, de cette nouvelle responsabilité dont on dit qu'elle vous forge pour de bon un homme. Et si ce statut nouveau se transposait également sur le terrain, pour le numéro 4 parisien ? À voir sa dégaine à la reprise de l'entraînement, fin juin, une chose est certaine : Kehrer a aussi bûché pour ça durant trois mois.Oublié, le garçon un poil maigrichon tout droit sorti du chapeau de Thomas Tuchel en août 2018, date de sa signature surprise au Paris Saint-Germain contre la bagatelle de 37 millions d'euros. Celui-ci a laissé place, le 25 juin dernier, jour de la reprise des séances collectives pour l'effectif parisien, à un gaillard aux biceps bandés à bloc, presque engoncé dans son marcel d'entraînement pré-confinement. De ceux qu'on n'a pas envie de se farcir dans les duels. De ceux qui respirent la confiance. Et des raisons d'être confiant, Thilo Kehrer en a, indéniablement. Paré physiquement à aller au mastic, l'international allemand (7 sélections) semble aussi destiné à s'imposer, au moins pour les prochaines semaines, dans le onze parisien. Comment en douter ? Installé sur le côté droit de la défense dans les semaines précédant l'interruption des compétitions, notamment lors du succès face au Borussia Dortmund, le natif de Tübingen a vu durant cette trêve imposée Thomas Meunier mettre les voiles, un an après Dani Alves. Parti à Dortmund, le Belge a laissé à l'Allemand un boulevard dont Colin Dagba, désormais son unique concurrent à droite, aura bien du mal à le déloger.