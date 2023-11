Thijs Dallinga sélectionné pour la première fois avec les Pays-Bas

Juste récompense.

Buteur lors de la victoire historique de Toulouse face à Liverpool en Ligue Europa jeudi (3-2), Thijs Dallinga a été sélectionné avec les Pays-Bas pour la première fois. D’abord absent de la liste de Ronald Koeman, le buteur toulousain a été appelé en renfort suite aux forfaits de Steven Bergwijn et Brian Brobbey. Après un début de saison manqué, celui qui rejoint l’équipe première des Oranje est récompensé après s’être montré bien plus adroit lors de ses dernières semaines : quatre buts lors des six derniers matchs de Ligue 1, dont ce week-end face à Lille, et trois pions en quatre rencontres de Ligue Europa.…

TM pour SOFOOT.com