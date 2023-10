Thierry Henry s’exprime sur la santé mentale des joueurs

Thierry en rit pas du tout.

Interrogé en conférence de presse sur la question de la santé mentale des joueurs après la tentative de suicide d’Alexis Beka Beka, Thierry Henry avait des choses à dire. Le sélectionneur de l’équipe de France Espoir s’est ainsi longuement exprimé, sur un sujet « vraiment important » : « On parle de jeunes, c’est sûr, mais je pense qu’on a tous nos problèmes. Chacun dans cette salle, on fait notre travail, et tout le monde pense que ça va. Peu importe le niveau de société, on a tous nos problèmes […] dans le sport ou dans la vie. Aujourd’hui, ce n’est plus trop tabou de dire “ j’ai peur” ou “ je ne suis pas bien, je pense que je ne devrais pas jouer” . » Soulignant les progrès effectués en la matière depuis quelques années, Henry a cependant insisté sur la nécessité de l’écoute : « Si tu montres de la vulnérabilité et qu’on ne montre pas d’empathie, tu te renfermes, tu n’en parles pas, tu as honte. C’est comme quand tu pleures. Souvent, on s’excuse, mais c’est une émotion, pourquoi s’excuser ? » …

JF pour SOFOOT.com