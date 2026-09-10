Thierry Henry marque un beau but avec les U18 de Wimbeldon
L’homonyme, pour l’instant, anonyme. Thierry Henry, joueur au sein de l’équipe U18 de l’AFC Wimbledon, ne s’est pas privé d’imiter son aîné, ce mardi 9 septembre, en marquant un joli but d’attaquant . Prise de profondeur, duel physique remporté et lob clinique : un beau geste pour sceller la victoire des siens, 3-1, contre Newport, en Youth Alliance Cup, compétition qui concerne les équipes évoluant en Youth Alliance League, la seconde division nationale du foot anglais pour les jeunes de moins de 18 ans.
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