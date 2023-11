Thierry Henry : « Il y a quelque chose qui s’appelle l’envie dans le football »

Titi a perdu son sourire.

Après la leçon prise par les Bleuets en Autriche pour le compte des qualifications à l’Euro 2025 (2-0), Thierry Henry, qui a subi son premier revers à la tête de cette équipe, n’a pas mâché ses mots au micro de la chaîne L’Équipe : « Cela nous pendait au nez. On avait une équipe en face qui savait que c’était sa dernière chance de pouvoir se qualifier. On a eu une équipe aussi qui pensait qu’on était déjà qualifié. On a brûlé notre joker, on est toujours premier quand même, la manière n’était pas terrible, je vais rester bien poli. » …

TM pour SOFOOT.com