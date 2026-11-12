Thierry Henry explique pourquoi il ne souriait pas après ses buts

Stoïque. Dans le podcast Kampo , animé par Smaïl Bouabdellah, Thierry Henry est revenu sur les raisons pour lesquelles il ne souriait (presque) pas lorsqu’il plantait ses pions à l’époque.

« Il y a une explication qui est tout à fait logique dans ma vie… Quand je faisais une passe, je rigolais tout le temps, tu voyais toutes mes dents, même celles que je n’avais pas… Si les gens cherchaient mon sourire, il était dans la passe » , détaille l’ancien attaquant.…

AP pour SOFOOT.com