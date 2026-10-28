Thierry Henry éteint les petites polémiques sur la cérémonie du Ballon d'or

Titi loquace. Dans une vidéo de 3 minutes publiée dans la nuit de mardi à mercredi, Thierry Henry est revenu sur certaines petites polémiques qui ont fait suite au Ballon d’or, dont il était le maître de cérémonie aux côtés de Kate Scott lundi à Londres.

Une blague sur Sócrates

Le champion du monde 98 a notamment évoqué son échange avec Lamine Yamal au moment de remettre le trophée Kopa au jeune Espagnol. Rien de bien grave, sauf pour les réseaux sociaux. « Je ne cherchais absolument pas à remettre son ego à sa place. Je suis un grand fan de Lamine Yamal. Je peux comprendre que vous n’ayez pas aimé la blague, mais n’inventez pas des intentions. C’est l’un des joueurs que je paierais pour voir jouer. Je l’adore. » …

MB pour SOFOOT.com