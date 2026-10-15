Thierry Henry avait quelque chose à dire à Désiré Doué

Aux bons souvenirs du coach Titi. Après son match brillant, avec un but et une passe décisive, Désiré Doué est allé parler sur CBS Sports, la chaîne où officie Thierry Henry. Quoi de mieux que de se faire interviewer par son ancien coach après un bon match ?

Il a tout d’abord répondu aux questions sur la folle rencontre, in English please : « Nous savons que c’est une équipe formidable, composée de joueurs exceptionnels ; nous devions donc être concentrés dès le début du match. Nous avons marqué très tôt dans la rencontre, ce qui a été un atout majeur pour nous. Je pense que la seconde mi-temps n’a pas été parfaite, car nous espérions mieux maîtriser le jeu, mais nous n’avons pas réussi à imposer notre jeu comme nous le souhaitions. Nous sommes donc déçus de cette seconde mi-temps, mais nous avons gagné aujourd’hui et c’est ce qui compte le plus » . …

LP pour SOFOOT.com