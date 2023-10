information fournie par So Foot • 17/10/2023 à 21:15

Thierry Henry après le 9-0 contre Chypre : « J’ai aimé le résultat à la mi-temps, pas la manière »

Peut mieux faire.

L’équipe de France Espoirs a explosé Chypre au Stade des Alpes ce mardi (9-0). En conférence de presse, Thierry Henry a exprimé une « grosse fierté » au terme de cette victoire record. « Pour avoir joué en Espoirs, je ne sais pas si on a mis plus de quatre buts une fois. En mettre neuf, ce n’est pas facile. » Malgré l’ampleur du score, le champion du monde 1998 n’a pas caché un certain agacement concernant le visage de ses troupes en première période : « J’ai aimé le résultat à la mi-temps, pas la manière. Ça aurait pu être un 4-1, 4-2. Je leur ai dit ‘ je ne veux pas voir cette équipe passer la ligne médiane, je ne veux pas voir Guillaume (Restes) plonger’ . Si tu ne fais pas le bon pressing, tu te retrouves en difficulté. Ça peut arriver, mais pas comme ça. Je peux comprendre que tu sois un peu en dilettante quand tu mènes 5-0, mais pas à 0-0. » …

QB, à Grenoble pour SOFOOT.com