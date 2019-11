Thierry Guillou : "Avoir des idées énerve ceux qui n'en ont pas"

Passé par les équipes de jeunes du FC Lorient, du Burundi et du SM Caen, Thierry Guillou est un éducateur passionné, qui réfléchit énormément sur le jeu. L'année dernière, l'ancien gardien de but a publié un livre sur l'art de la formation, afin de partager ses convictions et ses coups de gueule. Dans cette première partie, nous évoquons les idées de Christian Gourcuff, Jean-Marc Guillou et Josep Guardiola.

Pascal Théault : " Le formateur n'est pas un coach ! "

"Je tiens à préciser que je n'ai aucun

Je me suis alors tourné vers le milieu amateur. J'ai poursuivi mes études et mes diplômes d'entraîneur en parallèle. Bref, je suis entré dans le monde du travail ! C'était un gros coup dur, mais cela m'a aussi permis de m'interroger sur moi, sur mon parcours. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ça s'est arrêté ? Qu'est-ce que j'ai raté ? J'avais une grosse volonté, j'étais, à un moment donné, sur les bons rails, dans les sélections régionales, dans un centre de formation. Puis rien. J'y ai réfléchi pendant de longues années.Moi, je ne suis pas un littéraire. Il y a des moments dans l'écriture où on est très inspiré, et d'autres où on pioche pendant des mois. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Moi, ça a mis du temps. J'ai beaucoup travaillé, encore plus que pour mon mémoire de master. En parallèle, je lisais des livres sur le foot, j'archivais dans des classeurs tout ce qui me plaisait. Au bout d'un moment, j'ai commencé à relier les idées entre elles et ça a commencé à faire des pages. Le but de ce livre, c'est de ressentir et partager ma conception du foot.