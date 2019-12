Thierry Gomez : "Faire avancer le foot dans sa globalité profitera aussi au Mans"

En juillet 2016, Thierry Gomez reprenait Le Mans FC en cinquième division. Trois ans plus tard, le club sarthois a enchaîné trois montées successives pour retrouver la Ligue 2 et le monde professionnel cette saison. En parallèle de son rôle de président, l'homme d'affaires souhaite faire entendre ses idées de réformes pour le football français à l'approche des nouveaux droits TV. Entretien avec un passionné en pleine réflexion.

Le Mans se rapproche du bonheur

"Il y a eu un enchaînement de sollicitations, je n'avais jamais vécu ça, même à Troyes. En fait, Le Mans est redevenu d'un coup un club très attractif."

D'un point de vue élan populaire, dimension économique, ça se passe plutôt bien. En raison de son passé, Le Mans FC fait partie intégrante du patrimoine du foot français, et c'était important pour le club de retrouver sa place dans le monde professionnel. Vous savez, cette rétrogradation en Division d'honneur a été une grosse cicatrice en Sarthe. Il y avait cette attente, et le retour a été extrêmement positif. D'un point de vue sportif, c'est plus compliqué. Mais on a bon espoir et on va continuer de s'accrocher pour s'installer progressivement dans ce championnat, avec l'enjeu prochainement de faire agréer notre centre de formation.Dans un club, il y a tout ce qui est visible, c'est-à-dire le recrutement des joueurs.Mais un club de foot, c'est une véritable entreprise avec de nombreux enjeux économiques, sociétaux, d'image et de communication, surtout en province où un club professionnel rythme le quotidien des locaux. Les circonstances de ce barrage contre le Gazélec ont ajouté de la dramaturgie, on va chercher notre accession à la dernière seconde.