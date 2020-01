Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thiem sort Nadal et rejoint Zverev Reuters • 29/01/2020 à 14:45









Thiem sort Nadal et rejoint Zverev par Samuel Martin (iDalgo) C'était l'affiche de ces quarts de finale de l'Open d'Australie, le remake de la dernière finale de Roland-Garros. Mais cette fois-ci, c'est Dominic Thiem est venu à bout de Rafaël Nadal (7-6[3], 7-6[4], 4-6, 7-6[6]). Comme l'année passée sur la terre-battue parisienne, les deux hommes se sont rendus coup pour coup, offrant au public australien un duel de cogneurs. Moins frustré, l'Autrichien a fait preuve d'une grande solidité mentale dans le quatrième set pour résister au retour du numéro 1 mondiale et valider son ticket pour les demi-finales. Ce dernier carré, il le débutera face à Alexander Zverev qui s'est lui défait de Stanislas Wawrinka en quatre manches également (1-6, 6-3, 6-4, 6-2). Le jeune allemand disputera vendredi sa première demi en Grand Chelem. Il avait pourtant très mal commencé sa partie puisqu'au bout de 20 minutes de jeu, il était déjà mené 5-0 par le Suisse. Mais il a su se reprendre notamment avec une grosse qualité de service : 90% de première balle dans la deuxième manche, 83 dans la troisième et 80 dans la dernière pour inverser la tendance. Une place en finale est à aller chercher pour affronter le vainqueur du duel Federer/Djokovic.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.