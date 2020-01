Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thiem s'offre Zverev et rejoint Djokovic en finale Reuters • 31/01/2020 à 14:56









Thiem s'offre Zverev et rejoint Djokovic en finale par Matthieu Cointe (iDalgo) Dominic Thiem a remporté sa demi-finale de l'Open d'Australie face à Alexander Zverev ce vendredi. L'Autrichien s'est imposé en quatre sets, 3-6, 6-4, 7-6(3), 7-6(4), en 3h34. C'était la première fois que les deux hommes atteignaient ce stade à Melbourne. Dépassés par l'enjeu, les joueurs ont débuté le match timidement, avant d'entreprendre le véritable combat que le public attendait. Dominic Thiem a douté durant le premier set, puis a dicté le rythme de la partie. Avec 81% de réussite sur ses premières balles, le service de Zverev était difficile à aller chercher. Alors, comme face à Rafael Nadal au tour précédent, Thiem a remporté les jeux décisifs et a été meilleur que son adversaire sur les points importants. Cette victoire lui permet d'atteindre une nouvelle finale de Grand Chelem après celles de Roland Garros. Pour espérer obtenir un premier titre majeur, l'Autrichien devra se frotter au maître des lieux, Novak Djokovic.

