Thiem en finale de son tournoi par Léo De Garrigues (iDalgo) Dominic Thiem a eu toutes les peines du monde à se défaire de Roberto Bautista Agut. Mais l'Autrichien, en 2h34 de jeu et trois sets (6-7, 6-2, 6-2) a pris la mesure de l'Espagnol. Avec ce succès, il se qualifie pour la finale du Thiem's 7, le tournoi d'exhibition qu'il organise à Kitzbühel en Autriche. Il y affrontera le vainqueur du match opposant Matteo Berrettini à Andrey Rublev. Leur demi-finale a été interrompue par la pluie.

