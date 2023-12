information fournie par So Foot • 13/12/2023 à 21:09

Thibaut Pinot avec les Ultras du PSG à Dortmund

Le GOAT quitte (momentanément) ses chèvres.

Grand supporter du PSG, Thibaut Pinot avait annoncé qu’il profiterait de sa retraite pour passer plus de temps au stade. Parole tenue : l’ancien leader de l’équipe Groupama-FDJ est dans le parcage parisien ce mercredi au Signal Iduna Park de Dortmund pour encourager son fan Lucas Hernandez et sa bande. Comme un poisson dans l’eau avec les Ultras du club de la capitale, le Franc-Comtois a été aperçu avec deux bières à la main, grand sourire sur le visage. Fin octobre, il avait déjà assisté à la rencontre entre le RC Lens et le PSV à Bollaert-Delelis.…

QB pour SOFOOT.com