So Foot • 19/07/2020 à 06:00

Thibaut Courtois est enfin décisif avec le Real Madrid

Depuis que le Real Madrid a remporté le championnat d'Espagne, les louanges s'accumulent sur Zinédine Zidane, Karim Benzema et Sergio Ramos. Logique. Pourtant, un autre homme mérite qu'on lui jette des fleurs après une deuxième partie de saison stratosphérique : Thibaut Courtois.



Leganés Real Madrid le 19/07/2020 à 21:00 La Liga Santander Diffusion sur

A priori, Thibaut Courtois n'a rien à voir avec Nostradamus. Pourtant, sa prophétie du 5 mai dernier, livrée au média belge, ne fait plus rire personne aujourd'hui :Moqué pour sa sortie médiatique, le portier belge, qui vit depuis quelques années avec l'étiquette de rageux collée aux gants, avait pourtant vu juste. Deux mois, une reprise de la Liga et dix victoires en dix matchs plus tard, le Real Madrid est sacré champion d'Espagne à une journée de la fin avec, pour le moment, sept points d'avance sur son dauphin catalan. Taquin, Thibaut Courtois n'a pas hésité à lâcher une petite pique à ses détracteurs à l'issue de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com