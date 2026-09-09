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Thibaut Courtois confirme sa pause avec la Belgique
information fournie par So Foot 09/09/2026 à 11:16
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Thibaut Courtois confirme sa pause avec la Belgique

Thibaut Courtois confirme sa pause avec la Belgique

La trêve internationale, c’est pour se reposer. Sept arrêts et un match plutôt abouti contre l’Inter Milan ce mardi soir en Ligue des champions (2-1) et revoilà les questionnements sur le lien entre Thibaut Courtois et la sélection belge.

Comme annoncé après le Mondial, le portier a décidé de faire une pause en équipe nationale pour récupérer, passer du temps avec sa famille, et soigner son corps. Le joueur a confirmé que cette décision avait été prise « suite à une discussion avec le sélectionneur Mark Van Bommel . », rapporte L’Équipe .…

AC pour SOFOOT.com

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