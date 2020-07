Thibault Casanova : "Le huis clos a toujours été une punition, jamais une solution"

Auteur de plusieurs livres sur l'importance culturelle des stades et des liens que lient les enceintes avec les supporters, Thibault Casanova évoque l'évolution du football. Qu'il juge négative de par la perte d'identité des lieux historiques, renforcée par la crise sanitaire actuelle imposant huis clos et délocalisation.

La crise sanitaire accélère le processus souhaité par les autorités, qui sont dictées par les insupportables profits économiques. Globalement, on assiste depuis quelques années à une évolution négative.Parler de stade, c'est parler de mémoire et d'histoire. De culture, de passion. Le stade constitue un lien entre plusieurs générations qui l'ont fréquenté, le fréquentent et le fréquenteront. C'est comme une maison de famille qui a vu passer beaucoup de monde, c'est un refuge. À cela s'ajoute une architecture spécifique, qui peut faire référence à une époque ou éventuellement à une politique comme en Italie avec l'ère Mussolini. Or, la majorité des stades neufs n'ont pas de personnalité architecturale. Ils se ressemblent de plus en plus avec de grands escaliers, et sont construits en périphérie sans ancrage au tissu urbain. Cette désappropriation est amplifiée par le naming, qui est une catastrophe en matière de sentiment d'appartenance. Quand vous allez voir jouer le Bayern Munich, vous vous rendez à l'Allianz. Quand vous allez voir jouer Nice, vous vous rendez aussi à l'Allianz... En Écosse, Dumbarton a changé quatre fois de nom depuis 2000 !