Thiago Silva, monstrueux adieux

Il voulait terminer sa carrière au PSG, il aura finalement droit aux plus beaux adieux dont il aurait pu rêver avec le club de la capitale. Ou presque : dans un stade sans vie et dans un drôle de contexte, "O Monstro" va disputer ce dimanche son dernier match sous le maillot du PSG. Et pas n'importe lequel : une finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, la première de sa carrière, à 35 balais. Mais pour que l'histoire et l'au revoir soient magnifiques après huit ans d'un amour fait de hauts et de bas, il faut absolument gagner. Dernier défi immense, pour un capitaine éternel.

Bayern-Paris, belle à retardement

C'est fou comme le temps passe vite. Il y a quelques mois, quand l'irruption du Covid laissait envisager une fin d'aventure anticipée pour Thiago Silva au PSG, le Brésilien portait encore sur ses épaules tout le poids de son histoire européenne chaotique sous le maillot parisien. Le bilan parle de lui-même : en sept participations (sans compter cette édition 2019-2020), quatre éliminations en quarts de finale et trois en huitièmes. Avec en bonus de belles claques mangées à Chelsea, à Barcelone et à Manchester. Les images saillantes ou inoubliables de ses failles et de ses faiblesses, comme les fantasmes sur sa fragilité mentale au moment de briser le fameux plafond de verre, restaient les symboles évidents des déboires européens du club depuis son passage sous giron qatari. Capitaine impérial dans les compétitions nationales, chat noir en Europe : ainsi se lisait le roman français de Thiago Silva.Et puis fin juin, un choix : quitter Paris sur ce goût d'inachevé, ou prolonger pour un dernier baroud d'honneur. Imiter Edinson Cavani, qui a préféré claquer la porte, ou clore son aventure parisienne en allant se tabasser une dernière fois sur la scène européenne. Trop amoureux du club qui a le plus marqué sa vie pour décaniller sans tenter une dernière fois de marquer l'histoire, Thiago a finalement décidé de prolonger son contrat de deux mois. L'occasion était trop belle. Grand bien lui en a pris : solide contre l'Atalanta et impérial contre Leipzig,a enfin conjuré son mauvais sort en menant les Rouge et Bleu en finale de C1 et tient une occasion unique de prendre une belle revanche sur ceux qui voient en lui l'incarnation de laparisienne en Europe. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com