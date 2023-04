information fournie par So Foot • 19/04/2023 à 13:01

Thiago Silva fracasse les dirigeants de Chelsea

L’heure de la révolte a sonné.

Changement de propriétaire, trois entraîneurs en quelques mois, des défaites à la pelle. Chelsea va devoir vite tourner la page. Après la défaite et l’élimination face au Real Madrid, (0-2, 2-0 à l’aller), en quart de finale de C1, ce mardi, le joueur brésilien a envoyé une première pique sur le mercato d’hiver record des Blues en interview d’après-match : « Il a fallu augmenter la taille du vestiaire car il ne pouvait plus accueillir tous les joueurs de l’effectif » . Le Brésilien aux 29 matchs et deux passes décisives, cette saison, toutes compétitions confondues, poursuit : « Le point positif, c’est que nous avons de très bons joueurs désormais. Mais d’un autre côté, il y en aura forcément qui seront mécontents de leur temps de jeu. Il y a aura toujours des joueurs déçus, tout le monde ne peut pas jouer en même temps » .…

TJ pour SOFOOT.com