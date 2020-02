Thiago Silva, des satanés rétros

Titulaire face à Amiens samedi après-midi, Thiago Silva ne devait jouer qu'une mi-temps après avoir repris à Dijon en Coupe de France en milieu de semaine. Il n'aurait de toute façon pas pu jouer davantage, tant son niveau était loin de ses standards habituels en Picardie. Inquiétant à trois jours de la manche aller face à Dortmund en Ligue des champions.

Les inquiétudes d'Amiens

Amiens avertit le PSG

Cela aurait dû être quarante-cinq minutes pour reprendre le rythme. Quarante-cinq minutes face à Amiens, dix-neuvième de Ligue 1, pour retrouver des sensations. Comme à Dijon, en Coupe de France en milieu de semaine, où Thiago Silva avait joué une grosse heure lors de la promenade de santé parisienne (1-6). Sauf qu'au stade de la Licorne, le Brésilien a coulé avec les siens au cours du premier acte. Tout sauf rassurant à cette période de l'année.Le festival des erreurs de Thiago Silva a débuté d'entrée, lorsqu'il s'est montré incapable de rattraper à la course Serhou Guirassy, parti fusiller Keylor Navas après une perte de balle au milieu de terrain d'Idrissa Gueye. Puis, quelques minutes avant le but splendide de Gaël Kakuta, où il défend trop loin de l'ancien espoir des, le capitaine s'était déjà signalé par ses absences, en oubliant Guirassy qui a finalement buté sur le portier parisien. Et que dire du troisième but amiénois de Fousseni Diabaté, où "O Monstro" est trop loin de son vis-à-vis et ne peut que contrer dans ses propres filets la tentative adverse. Une accumulation d'erreurs de jugement, de placement, que le père de famille de 35 ans a tenté de justifier en zone mixte après la rencontre :