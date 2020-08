Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thiago Silva à Chelsea Reuters • 28/08/2020 à 14:01









Thiago Silva à Chelsea par Adonis Vesin (iDalgo) C'est officiel. Après avoir passé sa visite médicale jeudi, l'ex-capitaine du Paris Saint-Germain Thiago Silva (35 ans) a rejoint Chelsea pour un an plus une saison en option. Le Brésilien a quitté le club de la capitale dimanche dernier en fin de contrat, après la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1). Le défenseur a passé huit ans au PSG, repartant avec sept titres de champion de France, six coupes de la Ligue, cinq coupes de France et cinq Trophées des Champions. Thomas Tuchel souhaitait le conserver mais le natif de Rio de Janeiro va découvrir la Premier League après la Ligue 1 et la Serie A. « Je suis tellement heureux de rejoindre Chelsea, a déclaré Thiago Silva dans un communiqué officiel. Je suis ravi de faire partie de l'équipe enthousiasmante de Frank Lampard et je suis ici pour me battre pour des titres. »

