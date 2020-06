Thiago s'en va

En fin de contrat le 30 juin, Thiago Silva ne sera pas reconduit au PSG au-delà de la fin de saison. Arrivé en 2012, le Brésilien aura porté le maillot parisien plus de 300 fois, s'imposant sans doute comme le meilleur défenseur de l'histoire du club sans pour autant faire l'unanimité autour de son immense CV. L'histoire de sa vie.

Thiago Silva va quitter le PSG cet été

Le patron...

À bientôt 36 ans, il les aura en septembre, Thiago Silva aurait aimé étirer son bail au PSG mais Leonardo et les décideurs parisiens en ont décidé autrement. En fin de contrat au 30 juin, le Brésilien ne se verra pas offrir de nouveau bail dans la capitale, le capitaine parisien quittera donc le PSG une fois la saison terminée. Courant août grosso modo. Un choix forcément difficile pour la direction parisienne, mais qui s'inscrit dans une volonté claire et évidente : c'est le moment de tourner des pages. À l'instar d'Edinson Cavani qui devrait subir le même sort, Thiago Silva va donc quitter le PSG au terme d'une drôle de saison, Covid-19 oblige.Après huit ans au club, il est temps de faire un bilan. Sportivement déjà. Et force est de constater que l'ancien de l'AC Milan est et restera pendant un long moment le meilleur défenseur de l'histoire du club. Techniquement, " TS " était d'une propreté sans comparaison. Relance, anticipation, jeu aérien, lecture du jeu, placement, en Ligue 1 le Brésilien a dominé les débats dès son arrivée. Rarement un défenseur n'avait autant impressionné depuis les travées du stade. C'est simple, le niveau moyen du joueur dans les compétitions nationales était tellement haut qu'il écrasait la concurrence en trottinant.C'était aussi l'idée du club quand Leonardo s'est adjugé la doublette milanaise Ibrahimovi?-Silva durant l'été 2012. Deux renforts qui vont profondément marquer le PSG dans les résultats sportifs, dans la manière de fonctionner au quotidien, dans l'aura médiatique, dans la crédibilité sportive donnée à un projet et dans la peur que cela transmettait aux adversaires. Quatre ans après le Suédois, un autre immense taulier s'en va. Un homme devenu citoyen français, une démarche qui en dit long sur son attachement au PSG même si la communication maladroite de sa femme lors de la crise sanitaire pour justifier leur départ