Thiago Motta règle ses comptes avec la Juventus

Il ne faut pas le chauffer Thiago.

Invité du Podcast Luciano Moggi , l’ancien entraîneur de la Juventus a vidé son sac sur les coulisses de son départ précipité et sur les promesses non tenues de sa direction. « Lors de mon arrivée, tout s’est superbement bien passé. La communication et le mercato ont été réalisés ensemble puis dès que les premiers mauvais résultats sont arrivés, tout a changé. Plus aucun dirigeant n’était joignable. » …

CV pour SOFOOT.com