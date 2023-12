information fournie par So Foot • 05/12/2023 à 15:27

Thiago Almada veut connaître le football européen

Appelé de dernière minute pour la Coupe du monde au Qatar avec l’Argentine, Thiago Almada, veut croire en sa bonne étoile, ou plutôt en son rendez-vous annuel chez le dentiste pour jouer la Copa América.

Il y a un an, alors qu’il se faisait fraiser chez le dentiste, le milieu offensif de 22 ans, a reçu l’appel du sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni pour le convoquer au Mondial. Champion du monde à la suite de la compétition, il n’a plus d’appels en sélection depuis. Pour y remédier, le joueur de l’Atlanta United aux 11 buts et 16 passes décisives durant la saison écoulée, veut rejoindre l’Europe, comme annoncé sur le plateau de l’ESPN Argentina : « J’ai très envie d’aller jouer en Europe durant le mercato hivernal. Si j’ai le choix, j’irai en Premier League ou en Liga, mais je souhaite rejoindre l’une des bonnes ligues européennes » .…

JBC pour SOFOOT.com