Théorie d’un vieux con : le FC Nantes sera champion de France 2024

Parce que le meilleur moment d’une finale, c’est toujours l’avant-match, qui rivalise de théories. La plus fumeuse ? Si le FC Nantes fait le doublé en Coupe de France, alors il sera champion de France en mai 2024. Voilà pourquoi.

Un seul salut pour ne plus passer pour un vieux con : que l’histoire se répète. Ce qui, en soi, est une phrase de vieux con. L’actuelle génération de supporters nantais pourrait bien être en passe d’éteindre les plus en manque du FC Nantes d’avant. Pourtant, cette génération s’est construite dans la douleur de la descente, d’un jeu poussif, dans la seule joie évidente de remontées, la mort d’Emiliano Sala, le cirque Raymond Domenech ou les autocollants du Kita Circus. Et pas un seul titre, si ce n’est une Ligue 2 (2008). Bref, « elle n’avait eu le droit qu’à manger de la merde » nous avait résumé un jour un élu de la ville, alors que So Foot était parti à la recherche du « jeu à la nantaise » (SO FOOT n°183, février 2021). Puis vint Antoine Kombouaré. Pas à son prime ok, mais au moins un ancien de la maison, qui se veut revanchard.

Antoine chante en italien

Post-Covid, lui et ses « garçons » maintiennent Nantes en Ligue 1 après un barrage ric-rac contre Toulouse. S’ensuit une marée jaune qui rapporte la Coupe de France 2022 en Loire-Atlantique. Ce qui offre donc, à cette génération de supporters, sa première aventure européenne. Elle s’est jouée avec les tripes, du fumi et le faste d’une clim finale, qui sentait bon le foot français des 90s, contre la Juventus. En clair, le vieux con qui regarde tout ça a enfin pu s’le dire : « Ça y est, ils vont enfin vivre ce qu’on a vécu nous ! » Parce que le vieux con, parmi plein de qualités, sait aussi dégainer des théories. Sa dernière en date est implacable : le FC Nantes sera champion de France 2024. « Parce que l’histoire s’répète. » Ben oui : le vieux con radote.…

Par Ronan Boscher, pas loin de basculer pour SOFOOT.com