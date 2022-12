Theo Hernandez, pas vraiment l'assurance tous risques

Devenu titulaire indiscutable dans le couloir gauche de l'équipe de France après la blessure de son frère Lucas face à l'Australie, Theo Hernandez est parvenu à se montrer décisif dans ce Mondial 2022. Néanmoins, le natif de Marseille n'inspire toujours pas une grande confiance défensivement, a fortiori lorsque les Bleus sont acculés dans leurs 25 derniers mètres.

Une énergie (trop) débordante

C'est peu dire que Theo Hernandez a vécu un début de Mondial atypique . Initialement cantonné à un rôle de doublure, le latéral gauche de 25 ans a profité de la blessure de son frère Lucas, au bout de treize minutes contre l'Australie (4-1) pour connaître ses premières minutes jouées en Coupe du monde et devenir titulaire de l'équipe de France. Ce jour-là, un quart d'heure après son entrée en jeu, il a d'ailleurs délivré une passe décisive pour Adrien Rabiot, qui a véritablement lancé le Mondial des Bleus. Rapidement décisif et en l'absence d'une concurrence fiable à son poste, le chouchou de San Siro s'est imposé comme un élément indéboulonnable du onze de Didier Deschamps.En l'espace de quatre saisons au Milan, Theo Hernandez s'est bâti une réputation de latéral offensif, multipliant les percées dans son couloir gauche. Un apport offensif qui cache toutefois ses importantes largesses défensives, qui deviennent flagrantes lorsque son équipe se retrouve acculée dans les 25 derniers mètres. Et ce manque de rigueur défensive a fait transpirer les supporters tricolores lors du quart de finale face à l'Angleterre (2-1). À la 84minute, le benjamin de la fratrie Hernandez a concédé un penalty pour le moins stupide en poussant Mason Mount dans le dos. Une intervention à la limite du ridicule, qui a particulièrement agacé Deschamps. Heureusement, Harry Kane a envoyé un missile dans le ciel de Doha . Ce manque de concentration et de maîtrise, Theo Hernandez en est coutumier. Quatre jours plus tard, face au Maroc (2-0), lea été l'auteur d'une intervention litigieuse sur Sofiane Boufal, que l'arbitre de la rencontre, César Ramos Palazuelos, n'a cependant pas sanctionnée d'un penalty .Lorsque la France (ou bien l'AC Milan) maîtrise son sujet et ne se retrouve pas acculée dans ses 25 mètres, Theo Hernandez ne souffre pas et fait preuve de sérénité. Exemple face au Danemark : 100% de tacles réussis, 70% de duels… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com