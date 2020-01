Theo Hernández, les Bleus dans les yeux

Étincelant avec Milan depuis plusieurs semaines, Theo Hernández, meilleur buteur du club lombard, met chaque week-end encore un peu plus la Botte à ses pieds. Une régularité qui doit légitimement pousser Didier Deschamps à le considérer comme l'un des favoris au poste de latéral gauche en vue de l'Euro 2020.

Milan retourne l'Udinese grâce à Rebi?

[VIDEO - BUT] ?? AC Milan Theo Hernandez encore buteur ! Une énorme reprise de volée de l'extérieur de la surface C'est le 6e but de la saison pour le Françaishttps://t.co/Jq7xRfr1bL -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 19, 2020

La gauche qui gagne

Pour n'importe quel homme sur Terre, glisser sur le ventre devant plus de 50 000 personnes est loin d'être chose aisée. Sauf pour Theo Hernández. Son ventriglisse, après avoir expédié une volée du gauche sans contrôle depuis l'entrée de la surface, dimanche face à l'Udinese (3-2), est un modèle du genre. Les bras sont collés au corps, la ceinture abdominale est sollicitée tandis que le regard, lui, est fixe et lointain. Ce but, c'est bien son sixième de la saison toutes compétitions confondues, le cinquième en Serie A, ce qui fait du latéral gauche le meilleur buteuraprès vingt journées. Inquiétant pour l'AC Milan, peut-être, mais terriblement réjouissant pour le Français.Même s'il ne prête pas attention aux "", chant entonné par leslors de chacun de ses coups de canon gagnants, un constat s'impose : en 2020, comme lors de sa fin d'année civile 2019, Theo Hernández glisse sur les obstacles et tout ce qui gravite autour de lui. Pour le moment, ça marche plutôt bien.C'est souvent lorsqu'il est en vacances, en Espagne, que la carrière du cadet des Hernández bascule. La première fois, c'était sur la Costa del Sol, à Marbella en juin 2017. Theo Hernández avait préféré le soleil et les plages au Lire la suite de l'article sur SoFoot.com