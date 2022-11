Theo Hernandez, au nom du frère

Le verdict médical est tombé dans la nuit : Lucas Hernandez est forfait pour le reste la compétition, touché aux ligaments croisés après seulement neuf minutes de jeu dans cette Coupe du monde. Un drame sportif, personnel, mais pas familial. En effet, son remplaçant de frère Theo a montré lors de la large victoire l'Australie (4-1) qu'il avait les épaules pour faire perdurer chez les Bleus, le nom, les qualités et les valeurs de son aîné.

"La perte d'un coéquipier sur blessure peut parfois engendrer un peu de doute, mais, au contraire, on a su se remobiliser" Hugo Lloris

What's up bro ?

Lucas Hernandez n'a pas pu voir l'ouverture du score des Australiens qu'il a en partie causée. Il faut dire qu'étant dos au but, la tête dans le gazon, sa position ne se prêtait guère à un rôle d'observateur. Personne n'aura pourtant idée d'en vouloir : on ne tire pas sur un soldat au sol. Certes, le latéral tricolore a perdu dès la 9minute son duel avec Mathew Leckie, laissant tout le loisir à son vis-à-vis australien de trouver le bien-nommé Craig Goodwin au second poteau, mais les Bleus ont vite compris qu'il y avait bien plus grave qui se tramait à l'opposé de la surface de réparation : cette action a coûté un genou à leur pote . Lespouvaient continuer d'exulter, tous se sont retrouvés au chevet de Lucas. Par solidarité d'abord, par volonté de se ressouder ensuite., affirme Hugo Lloris, avant d'identifier l'électrochoc.Dayot Upamecano assure lui qu'avoirl'aquand Benjamin Pavard voulait à tout prix aller chercher cette victoire pour son collègue du Bayern. Emotionnellement, cette perte a fait son effet , et bien au-delà du cercle bavarois. Il y en a un qui a dû mettre plus que quiconque ses sentiments de côtés, alors qu'il est par nature lié par le sang au sortant.Theo Hernandez a vu le jour 21 mois après Lucas ; il a donc découvert la Coupe du monde quatre ans après son frère. Au vu de ses débuts, on peut aussi prendre le pari qu'il pourra se révéler comme un élément déterminant du parcours des