« The Crown », « Mrs. Fletcher », « Le Bazar de la charité »... Une semaine de séries

Si l'on se fie à l'abondance et, mieux encore, à la qualité des séries mises à disposition du public ces jours-ci, aucun doute n'est permis : Noël n'est pas loin. De la très attendue saison 3 de The Crown à la « MILF » désopilante de Mrs. Fletcher, en passant par la très belle coproduction TF1/Netflix Le Bazar de la charité et à la tout aussi époustouflante His Dark Materials, vous ne manquerez pas d'excuses pour rester collé devant votre télévision.

« The Crown » : les temps et les visages changent, la série reste remarquable

L'histoire de la famille royale britannique se poursuit, de 1964 à 1977, année qui marque les vingt-cinq années de règne de la reine. Lorsque s'ouvre cette saison 3 de The Crown, Elizabeth II a 38 ans, quatre enfants, et les traits non plus de Claire Foy comme en saisons 1 et 2, mais de l'immense actrice qu'est Olivia Colman (La Favorite, Broadchurch). A l'avenant, son mari, le prince Philip, est maintenant interprété par Tobias Menzies (Outlander, Game of Thrones), et sa sœur, la princesse Margaret, par Helena Bonham Carter. Tous absolument excellents, comme la jeune génération qui, bon gré mal gré, va devoir apprendre à se plier au rôle qui lui échoit : la princesse Anne (Erin Doherty) et le prince Charles (Josh O'Connor), alors amoureux d'une certaine Camilla - Diana fera son apparition dans la saison 4.

Dédiant chaque épisode à un événement particulier qui a marqué le pays, The Crown continue à conjuguer harmonieusement le privé et le politique, à savoir la mise en scène de la vie de palais et le récit de la perte de puissance de l'Empire britannique en ces swinging sixties.

