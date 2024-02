The Body Shop va fermer près de la moitié de ses magasins au Royaume-Uni

( AFP / DANIEL LEAL )

La chaîne de produits de beauté The Body Shop, en dépôt de bilan au Royaume-Uni, va fermer près de la moitié de ses 198 magasins dans le pays, et supprimera environ 270 postes au sein de son siège social, ont annoncé mardi les administrateurs.

"Sept magasins fermeront aujourd'hui, et d'autres fermetures suivront", a indiqué le cabinet de conseil FRP, en charge du redressement des activités britanniques de l'entreprise.

"Une fois la restructuration terminée, plus de la moitié des 198 magasins The Body Shop au Royaume-Uni resteront ouverts", tandis que "l'effectif du siège social devrait diminuer d'environ 40%", a précisé FRP dans un communiqué.

L'entreprise emploie environ 7.000 personnes dans le monde dont 2.200 au Royaume-Uni, au siège, mais aussi dans ses magasins. Si le nombre de licenciements n'a pas été chiffré dans les boutiques au Royaume-Uni, les fermetures devraient se traduire par de nombreux licenciements supplémentaires.

La société a été vendue fin 2023 par son ex-propriétaire brésilien Natura Cosmeticos au fonds d'investissement allemand Aurelius, pour environ un quart du milliard d'euros déboursés par le Brésilien lorsqu'il avait racheté en 2017 le groupe au géant français L'Oréal.

Le dépôt de bilan et le plan de restructuration destiné à "assurer l'avenir" de l'entreprise, selon FRP, ne concerne que le Royaume-Uni et non le reste du réseau mondial de cette marque connue pour ses engagements précoces sur le recyclage ou contre les tests sur les animaux.

Mais depuis son rachat, le groupe a déjà vendu "des entreprises déficitaires dans une grande partie de l'Europe continentale et dans certaines parties de l'Asie", précise FRP.

"Après des années d'absence de rentabilité et à la suite d'une évaluation complète des activités de The Body Shop au Royaume-Uni", les administrateurs "ont conclu que la composition actuelle du portefeuille de magasins n'est plus viable", selon le communiqué.

Les fermetures s'accompagneront d'une "attention renouvelée sur les produits de la marque, les canaux de vente en ligne et les stratégies de vente en gros, alignant la marque sur ses pairs du secteur et favorisant un retour à la stabilité financière", poursuit le cabinet.

L'enseigne The Body Shop a été fondée en 1976 à Brighton (sud de l'Angleterre) par l'entrepreneuse britannique Anita Roddick, pionnière des cosmétiques respectueux de l'environnement, non testés sur les animaux et adepte du commerce équitable.

L'Oréal avait racheté la marque en 2006 pour environ 940 millions d'euros, quand celle-ci était au sommet de sa gloire, et la charismatique femme d'affaires avait été critiquée pour ce choix, accusée par certains de pactiser avec l'ennemi.

Sa santé déclinait cependant et Anita Roddick est décédée l'année suivante.