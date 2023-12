The Best : Les nommés pour les trophées des meilleurs joueur et joueuse sont tombés

Bravo à Lionel Messi et Aitana Bonmatí pour leur nouveau trophée.

Déjà lauréats du Ballon d’or, chacun dans leur catégorie, Lionel Messi et Aitana Bonmatí seront les grands favoris lors de la cérémonie des trophées « The Best » de la FIFA. Le 15 janvier prochain à Londres, l’organisation mondiale du football remettra ses trophées de meilleur joueur et meilleure joueuse de l’année au cours de sa cérémonie annuelle. Cette année, la FIFA s’est alignée sur le Ballon d’or, du moins chez les hommes, puisque c’est le podium de l’édition 2023, à savoir Kylian Mbappé, Erling Haaland et Lionel Messi, qui est nommé pour le trophée The Best.…

DC pour SOFOOT.com