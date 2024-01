The Best : à égalité avec Haaland, Messi quand même sacré meilleur joueur

Vous avez dit « polémique » ?

Les années passent et les trophées individuels font toujours débat. Ce lundi, Lionel Messi a reçu le trophée The Best du meilleur joueur de 2023, au nez et à la barbe d’Erling Haaland. D’après les résultats communiqués par la FIFA, l’Argentin et le Norvégien sont même à égalité avec 48 points chacun à l’issue du vote. Un nouveau scandale à venir ? Pas vraiment car si c’est la première fois qu’un tel scénario survient pour cette cérémonie, les organisateurs avaient déjà tout prévu. Hors de question de sacrer deux joueurs, donc c’est celui qui arrive le plus souvent en tête du classement des votants qui reçoit la statuette, en l’occurence, Messi. Largement même puisqu’il a été plébiscité à 107 reprises contre 64 pour l’avant-centre de Manchester City.…

EL pour SOFOOT.com