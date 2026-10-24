Thauvin déclare sa flamme à la Ligue 1

Le meilleur joueur de Ligue 1 à l’heure actuelle ? Florian Thauvin a de nouveau éclaboussé le championnat de sa classe samedi contre le Paris FC (2-1). Lens était mal embarqué, mais le capitaine a fait la différence en égalisant à l’entrée de la surface puis en centrant pour Thorgan Hazard, auteur du but de la victoire. « Je préfère avoir un meilleur climat mais bon, on s’adapte , a réagi FloTov, trempé, au micro de Ligue 1+. C’était important de gagner ce match pour recoller au classement. Personnellement, c’est une fierté de disputer mon 300 e match dans notre beau championnat , auquel je suis attaché. J’ai eu quatre années à l’étranger, c’était bien, ça m’a permis de grandir, mais je suis très fier d’être de retour aujourd’hui. »

« On a un peu gueulé à la mi-temps , personnellement j’ai un peu crié aussi, mais on a démontré qu’on n’était pas morts, qu’on est une équipe de caractère , poursuit-il. Ce but-là, je vais le chercher avec la niaque, la rage, l’envie de gagner. Je me bats, j’essaie toujours de donner le maximum. Je suis très fier, je joue dans une équipe qui m’aide tous les jours à être meilleur. Tout n’est pas tout beau tout rose, mais on est de retour. » Tant mieux, parce que les trois prochains matchs seront costauds : le derby à Lille (30 octobre) , la réception de Côme (4 novembre) et celle de l’OM (8 novembre).…

QB pour SOFOOT.com