Thaïlande: Phuket a rouvert aux touristes malgré le virus qui sévit dans le pays

Thailand is pining high hopes for a much-needed revival on the so-called 'Phuket sandbox' ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Le tourisme représente près d'un cinquième de l'économie du royaume et avant la crise, environ 40 millions de voyageurs se rendaient tous les ans en Thaïlande.

A cause des restrictions imposées par la pandémie de Covid-19, la Thaïlande a enregistré en 2020 ses pires résultats économiques depuis la crise asiatique de 1997.

De grands espoirs ont été placés dans ce que le gouvernement a baptisé le "bac à sable de Phuket", un modèle qui permet à des voyageurs complètement vaccinés de séjourner sur place sans passer par une quarantaine.

Besides being fully vaccinated, tourists must remain in Phuket for a fortnight if they wish to travel to the rest of Thailand ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )