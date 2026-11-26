Thaïlande : neuf blessés dans une explosion sur un site pétrolier à Bangkok

Un panache de fumée s'élève du site pétrolier touché par une explosion à Bangkok, le 26 novembre 2026 ( AFP / Anthony WALLACE )

Une importante explosion est survenue jeudi dans un site pétrolier du sud-est de Bangkok, la capitale thaïlandaise, faisant neuf blessés dont trois dans un état grave, ont indiqué les autorités, l'entreprise précisant que l'incendie était désormais éteint.

L'explosion a été si forte que des portes ont tremblé à plusieurs kilomètres du site, ont constaté des journalistes de l'AFP, qui ont également observé de hautes flammes suivies d'un épais panache de fumée noire.

Le ministre de l'Energie, Akanat Promphan, s'est rendu sur place, expliquant que l'explosion avait suscité l'inquiétude car le secteur où se situe la raffinerie est "aussi une zone résidentielle".

Mais l'incendie semble s'être déclaré dans une colonne de distillation "qui se trouvait à au moins 100 mètres du dépôt pétrolier", limitant les dégâts, a-t-il précisé.

Le conglomérat thaïlandais Bangchak Corporation, qui exploite le vaste site de Phra Khanong, a déclaré avoir éteint le feu en trente minutes.

"La cause de l'incident fait actuellement l'objet d'une enquête", a ajouté l'entreprise sur le réseau social Facebook.

De la fumée s'élève du site pétrolier touché par une explosion à Bangkok, le 26 novembre 2026 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

La société a indiqué que "les mesures de qualité de l'air autour de la raffinerie affichent des niveaux normaux", alors qu'une fumée noire a balayé le ciel de la capitale thaïlandaise après l'explosion.

Akanat Promphan a précisé que les autorités avaient mesuré les niveaux de monoxyde de carbone, de dioxyde de soufre et d'autres gaz dans un rayon d'un kilomètre autour du site, sans rien détecter d'anormal.

Le gouvernement a tout de même suspendu la production sur place jusqu'à ce que le ministère de l'Energie soit sûr que les opérations puissent reprendre sans risque, a indiqué le ministre.

Le centre médical d'urgence Erawan, géré par la municipalité, a fait état de neuf blessés, dont trois graves, actualisant son précédent bilan.

"Raffinerie moderne"

Un panache de fumée s'élève du site pétrolier touché par une explosion à Bangkok, le 26 novembre 2026 ( AFP / Amaury PAUL )

Une alerte envoyée sur les téléphones des habitants de la capitale par les autorités de Bangkok a exhorté la population à éviter le secteur.

Le site internet de Bangchak Corporation décrit l'installation de Bangchak Phra Khanong comme une "raffinerie moderne et complexe d'une capacité maximale de 120.000 barils par jour".

Une explosion s'y était déjà produite en juillet 2012, provoquant un incendie de grande ampleur qui n'avait pas fait de blessés.

Le gouverneur de Bangkok de l'époque, Sukhumbhand Paribatra, avait alors exprimé le souhait de déménager le complexe.

Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, a déclaré suivre la situation de près, précisant que tout semblait être sous contrôle.