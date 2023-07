Thaïlande: le parti de Pita va soutenir un candidat d'un autre parti au poste de Premier ministre

Le parti réformiste vainqueur des dernières élections en Thaïlande a annoncé vendredi son intention de soutenir le candidat d'un parti rival pour le poste de Premier ministre, après le rejet par le Parlement de son propre chef.

Nommés par l'armée, les sénateurs ont rejeté par deux fois la candidature de Pita Limjaroenrat, chef de file de Move Forward (MFP), qui dispose du plus grand nombre de députés mais dont le programme a été jugé trop radical et hostile à la toute-puissante monarchie.

Le MFP est arrivé largement en tête lors du scrutin du 14 mai grâce au soutien massif d'une jeunesse avide de changements profonds dans le royaume gouverné par les militaires depuis quasiment une décennie.

Maintenant, "le plus important n'est pas que Pita devienne Premier ministre, mais que la Thaïlande puisse devenir un pays démocratique", a déclaré vendredi le secrétaire général du MFP, Chaitawat Tulathon devant les journalistes.

Le parti soutiendra donc le candidat du Pheu Thai (PT), arrivé en deuxième position et déjà associé à Move Forward au sein d'une coalition de 8 partis.

Le leader de Move Forward et candidat au poste de Premier ministre Pita Limjaroenrat (c,g) et le leader de Pheu Thai, Cholanan Srikaew (c,d), lors de la signature d'un protocole d'accord de huit partis politiques pour former un nouveau gouvernement, le 22 mai 2023 à Bangkok, en Thaïlande ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )