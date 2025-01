Thaïlande: la Première ministre dévoile une fortune personnelle de près de 400 millions d'euros

La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra, le 7 septembre 2024, à Bangkok ( AFP / Manan VATSYAYANA )

La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra a dévoilé une fortune personnelle d'une valeur de près de 400 millions d'euros dans une déclaration d'intérêts publiée vendredi.

Entrée en fonction en août, elle est en obligation de déclarer ses avoirs à la Commission nationale anti-corruption (NACC), qui s'élèvent à 13,8 milliards de bahts, selon un document partagé par les médias.

Ses placements et investissements divers valent pour 11 milliards de bahts (plus de 310 millions d'euros), tandis qu'elle dispose d'un milliard de bahts en liquidités (plus de 28 millions d'euros), a-t-elle déclaré.

Ses autres biens comprennent, entre autres, 75 montres de luxe d'une valeur de 162 millions de bahts (presque 4,6 millions d'euros), 217 sacs à main de marque d'une valeur de 76 millions de bahts (plus de 2 millions d'euros), ainsi que des propriétés à Londres et au Japon.

La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra, et son père, l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, à Bangkok le 18 août 2024 ( AFP / Chanakarn LAOSARAKHAM )

Paetongtarn Shinawatra a également déclaré un passif de près de cinq milliards de bahts (plus de 141 millions d'euros), selon le document de la NACC publié par les médias locaux, ce qui donne à son patrimoine une valeur nette de 8,9 milliards de bahts (plus de 251 millions d'euros).

Son père, Thaksin Shinawatra, avait racheté en 2007 le club de football de Manchester City après avoir été lui-même Premier ministre de la Thaïlande, et possède aujourd'hui une fortune de 2,1 milliards de dollars, selon Forbes, ce qui fait de lui la dixième personne la plus riche de son pays.

Thaksin Shinawatra s'est servi de la richesse générée par son empire de télécommunications Shin Corp pour se lancer dans la politique, et sa famille est restée influente même pendant les années d'exil qui ont suivi son éviction lors du coup d'État de septembre 2006.