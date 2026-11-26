Thaïlande : explosion dans un dépôt pétrolier à Bangkok, selon les autorités

De la fumée s'élève du site pétrolier touché par une explosion à Bangkok, le 26 novembre 2026 ( AFP / Anthony WALLACE )

Une importante explosion est survenue dans un dépôt pétrolier du sud-est de la capitale thaïlandaise Bangkok, ont indiqué jeudi les autorités, alors que des journalistes de l'AFP ont observé une boule de feu et de hauts panaches de fumée noire.

"Une explosion s'est produite au dépôt pétrolier de Bangchak. Pour leur propre sécurité, les personnes se trouvant à proximité sont invitées à évacuer immédiatement les lieux", a déclaré le bureau du district de Bangna dans un communiqué publié sur Facebook.

Ce vaste site est géré par le conglomérat thaïlandais Bangchak Corporation.

Aucune information n'a été publiée concernant d'éventuels blessés. Contactés, les pompiers et les autorités locales n'ont pas répondu aux sollicitations de l'AFP à ce stade.

Des journalistes de l'AFP situés à quelques kilomètres du site ont vu leurs portes trembler au moment de l'explosion.

De hautes flammes ont été observées sur le site, suivies d'un panache de fumée en direction de la capitale.

Des journalistes de l'AFP ont entendu les sirènes de véhicules de secours se dirigeant vers les lieux.