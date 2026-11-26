Thaïlande : des métaux lourds détectés chez des animaux de rivière

Des pêcheurs sur le Mékong à Pnom Penh en Thaïlande le 16 août 2026 ( AFP / TANG CHHIN Sothy )

Plusieurs espèces thaïlandaises de coquillages et crustacés, vivant dans des rivières que les autorités soupçonnent d'être polluées par des mines birmanes, présentent des niveaux dangereux d'arsenic et de plomb, entre autres métaux lourds, a indiqué jeudi une responsable à l'AFP.

Ces résultats, publiés après deux ans de tests, ont conduit les autorités thaïlandaises à recommander cette semaine à la population de ne plus consommer dix espèces aquatiques.

Plus de 500 échantillons ont été prélevés dans cinq rivières, 18 d'entre eux présentant des teneurs en métaux lourds supérieures aux seuils autorisés, a indiqué à l'AFP une responsable du ministère de la Pêche, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Les recommandations des autorités interviennent au moment où Bangkok accueille des pourparlers entre responsables thaïlandais, birmans et chinois pour répondre aux inquiétudes concernant la pollution de rivières due aux activités minières en Birmanie.

Des teneurs en métaux lourds comme l'arsenic, le mercure, le plomb et le cadmium ont été mesurées à des niveaux dépassant les seuils autorisés chez dix espèces, a indiqué la responsable.

Chez certains animaux, les teneurs en arsenic étaient presque quatre fois supérieures à ces seuils, et celles du plomb près de six fois, a-t-elle précisé.

Parmi les espèces touchées figurent les crevettes d'eau douce, les escargots de rivière, plusieurs espèces de moules d'eau douce, ainsi que des poissons qui s'en nourrissent, a détaillé cette responsable.

Aucune contamination n'a été détectée chez les espèces aquatiques d'élevage, a-t-elle ajouté.

Selon elle, les analyses ont été réalisées dans cinq fleuves traversant la Thaïlande et la Birmanie : le Mékong, la Salouen, le Sai, le Kok et le Ruak.

Plus tôt ce mois-ci, l'approvisionnement en eau du robinet de 14 villages situés près de la frontière avec la Birmanie a été suspendu, après que les autorités ont relevé des taux d'arsenic 30 fois supérieurs aux seuils autorisés.

Militants, experts et responsables politiques attribuent cette pollution aux mines de Birmanie, où la guerre civile qui sévit depuis le coup d'État de 2021 a conduit à une exploitation non réglementée des ressources naturelles.

Pour interpeler les autorités, des habitants ont invité cette semaine des responsables politiques à déguster des plats traditionnels à base de produits pêchés dans les zones touchées.

Certains craignent que la pollution ne s'étende plus en aval du Mékong, duquel dépendent des millions de personnes dans plusieurs pays.

"Les poissons se font plus rares et, même quand on en trouve, les gens n'en achètent pas", déplore Saengwaree Suvirakan, une agricultrice de Chiang Mai qui a participé cette semaine à une manifestation à Bangkok.