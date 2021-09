TGV et Intercités : les billets remboursés jusqu'au dernier moment, c'est fini

Le PDG de la SNCF a déploré les abus de certains clients qui réservaient plusieurs billets jusqu'à la dernière minute.

(illustration) ( AFP / DENIS CHARLET )

La SNCF est revenu lundi 13 septembre à des conditions de remboursement plus strictes pour les billets de TGV et d'Intercités qui ne sont plus remboursables ou échangeables sans frais jusqu'au dernier moment. Les voyageurs doivent désormais engager la procédure au moins trois jours avant le départ, comme avant l'instauration du pass sanitaire.

"Pendant un gros mois, on a assoupli les possibilités d'échange et de remboursement le temps de la mise en place du pass sanitaire , et on revient maintenant au dispositif J-3 mis en place il y a quelques mois et pérennisé en juin", a expliqué un porte-parole de la SNCF.

Cet été, les clients n'ayant pas de pass sanitaire - ou disant qu'ils n'en avaient pas -pouvaient échanger ou de se faire rembourser leur billet jusqu'à la dernier minute.

Avant la crise sanitaire, les voyageurs devaient s'y prendre au moins 30 jours avant le départ pour bénéficier d'un échange gratuit ou d'un remboursement sans frais.

"Générosité maximale"

"On a joué la générosité maximale pendant la période" de la crise sanitaire, a souligné dimanche le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, au micro de RTL . "On a décidé d'arrêter cette souplesse et de revenir au J-3, qui est déjà une très belle avancée."

Avec le tout échangeable ou remboursable jusqu'au dernier moment, "il y a malheureusement des clients qui exagéraient", a-t-il indiqué. "Ils vous retenaient 7 ou 8 billets, ils n'en prenaient qu'un et ils ne le disaient pas avant de partir."

Cette décision a été prise en concertation avec la Fnaut, la fédération des usagers "qui la trouve très logique", a ajouté Jean-Pierre Farandou. Pour les billets Ouigo, les conditions habituelles continuent de s'appliquer : ils sont échangeables jusqu'à 1h30 avant le départ pour 10 euros.